Состояние человека при утреннем пробуждении может многое сказать о его здоровье в целом, сообщает "РГ" со ссылкой на Express.

Так, доктор Найгат в интервью отметил, что если человек не пьет, нормально спит, хорошо питается, но просыпается утром с явным ощущением тошноты, то следует пойти к врачу и обследоваться. Но перед этим внимательно стоит понаблюдать за этим признаком. Если каждое утро он повторяется 2-3 недели, то обследование крайне необходимо.

Еще один тревожный симптом - частое мочеиспускание ночью.

Тревожным симптомом является непонятная и необъяснимая странная боль в животе после пробуждения. Онколог Елена Смирнова считает, что такой симптом может быть симптомом рака, если он повторяется не только утром, но и после каждого приема пищи, после неудобного положения тела.