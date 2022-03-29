В Красноярске молодой отец выкинул в Енисей своего новорожденного сына. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Сообщается, что 27-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что его 32-летняя сожительница родила мертвого малыша. Хоронить кроху новоиспеченные родители не хотели, а потому и приняли решение выбросить его в реку, где тело крохи с большой вероятностью съедят рыбы.

Пока не установлено, был ли ребенок жив или он действительно был мертв при рождении. На этот вопрос ответят эксперты, когда найдут его тело и проведут вскрытие. Пока тело ребенка не найдено.

Как выяснили журналисты, у сожительницы мужчины есть психическое заболевание, она официально считается невменяемой, ранее ее судили на убийство и кражу.