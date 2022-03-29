20-летняя девушка, которая открыла накануне стрельбу из ружья в детском саду в Красноярске, перед походом в садик убила своего отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Следком пока не комментирует эту информацию, но и не опровергает ее.

20-летняя жительница Красноярска совершила вооруженный поход в детский сад, где успела произвести один выстрел в стену, а потом ее задержали работники садика и держали до приезда Росгвардии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, но уже известно, что девушка вела себя неадекватно, говорила об ущемлении и принижении роли женщин, требовала, чтобы мужчины сами начали рожать детей.