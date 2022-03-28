Следком России изучает материалы драки в ресторане Москвы, в которой сошлись прокурор, судья и полковник полиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

В результате битвы силовиков травмы получили сотрудник Генпрокуратуры Мария Семененко, судья Королевского горсуда Московской области Дмитрий Ганус и полковник полиции, имя которого не сообщается.

Как сообщает "МК", драку затеял именно последний - полицейский. Ему не понравилось, как в заведении его обслужили официанты, он начал возмущаться и грубить персоналу и посетителям. Началась драка, в которой на защиту посетителей встали женщина-прокурор Семененко, ее муж, а также судья, который ужинал вместе с ними.

Мария Семененко участвовала в качестве гособвинителя во многих громких судебных процессах: в деле об убийстве Бориса Немцова и Анны Политковской, в настоящее время участвует в суде над сенатором Арашуковым.