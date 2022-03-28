Обезображенное тело женщины без рук и с вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школы Мариуполя. В ней располагалась база украинских националистов "Азов" (запрещена на территории РФ).

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал в срочном порядке установить обстоятельства бесчеловечных пыток и убийства. Женщина была жительницей Мариуполя.

Предварительно уже установлено, что издевались националисты над женщиной долго, причиняя одно за другим телесные повреждения.

"В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления", — добавили в СК.