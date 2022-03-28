Стрелявшая в красноярском детском садике из ружья 20-летняя девушка находилась в неадекватном состоянии, сообщает NGS24 в своем Telegram-канале.

Со ссылкой на собственный источник издание поведало о том, что девушка кричала что-то о принижении роли женщин и требовала, чтобы мужчины уже наконец начали сами рожать детей.

После одного ружейного выстрела 20-летнюю девушку обезвредил сотрудник детсада и удерживал ее до приезда наряда Росгвардии.

Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.