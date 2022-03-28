Сотрудники полиции продолжают устанавливать личности тех, кто принял участие в массовом побоище в Осиново под Казанью, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. По данным правоохранителей, в ночь на понедельник, 28 марта, к двум местным жителям-братьям приехала целая группа молодых людей.

Беседа быстро переросла в конфликт, а тот, в свою очередь, в драку.

"В результате конфликта один человек был госпитализирован", — рассказали в МВД.

Также сообщается, что драка имела место на улице Солнечной. В Зеленодольскую ЦРБ поступили пятеро участников драки.

Ранее сообщалось, что был и шестой пострадавший, но он за медпомощью не обратился.