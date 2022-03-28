Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?

Не так давно в Казани, да и в вообще в стране, начался ажиотаж вокруг фасованного сахарного песка. По социальным сетям каждый день стали распространяться видео, как люди скупают и практически дерутся за пачки сахара, будто бы боясь, что именно эта партия станет последней. В итоге спустя две недели активного отоваривания казанцы заметили, что сахар действительно пропал, а вместе с ним начался дефицит и соли.

Корреспондент Prokazan.ru решила узнать реально ли в магазинах нет сахара и соли. Для этого перед работой я прошлась по крупным, средним и маленьким торговым точкам. Первым на моем пути был супермаркет популярного бренда.

Уже с утра на полках с сахаром было всего семь пачек по одному килограмму, который уже стоит 83 рубля, и три мешка по пять к килограммов за 437 рублей. Также магазин оставил обращение, где было написано, что одну упаковку продается по одному чеку. Рефинированного сахара на полках было много, однако его тоже сейчас отпускают на руки не в большом количестве. Так, при мне женщина спросила продавца, может ли она приобрести семь пачек, на что ей ответили, что нет.

"Поставки приходят вечером, чтобы на утро все уже было выставлено на полках. Но они сократились, иногда не поставляют сахар по два-три дня. Если и приходят по 80 - 100 пачек, что значительно меньше, чем поставляли раньше", - ответила на мой вопрос администратор.

Полка с солью была полная. Есть соль пищевая и йодированная, которая стоит 55 рублей, морская за 95 рублей, морская йодированная за 50 рублей, даже была соль розовая гималайская мелкая за 77 рублей за 500 грамм.

Следующий на пути был еще один известный супермаркет, но там сахарного песка даже рафинированного не обнаружила. Одиноко лежали только пять пачек коричневого сахара за 360 рублей. Соль тоже осталась только адыгейская. По словам товароведа, сахара сейчас вообще в магазине нет, должны привезти днем и к вечеру выложат, но не факт, что вообще поступит.

"Я в тот раз пришла в магазин, вынесли сахар, так быстро разобрали, что я не успела взять себе" - рассказала мне бабушка.

Она также рассказала, что в другом супермаркете дальше по улице сахар вообще выдают на кассе, не унесешь больше положенного. Я не поленилась и пошла дальше. Полок под сахар даже не было, а все потому, что он был весь на кассе, все так, как сказала мне бабушка. Выдают по пачке на руки, и не больше, как бы вы не простили.

Если в супермаркетах у дома, можно подумать, нет сахара в силу того, что быстро разбирают. В гипермаркете то точно должно быть. Я пошла в ближайший, который находится в торговом центре на Ибрагимова, и там сахара тоже не оказалось. А когда поставка будет, не знают даже продавцы. На полках были только упаковки рафината за 99 рублей.

"У меня сахарный песок каждые пять минут спрашивают, нет его вообще. Сейчас поставок просто нет. Не знаю когда завезут, а когда завозят, в магазине он находится буквально пять минут. Разметают, как горячие пирожки. Видели видео наверное? Вот также все было, как показывали только без мордобоя конечно. Кто-то обижался", - подметила консультант.

Соли тоже не густо, а на то что есть цены кусаются. Например, морская соль в мельнице стоит от 230 до 600 рублей, адыгейская 90 рублей, и самая дешевая за 69 рублей пищевая, которую как раз практически разобрали.

Недалеко от торгового центра по пути я зашла также в маленький универмаг. В котором сахарный песок был и даже много, за килограмм здесь его можно купить за 90 рублей. А вот соли не было, либо раскупили, либо не продавали вовсе.

Помимо этого в Казани жители стали замечать, что цена на туалетную бумагу повысилась. Я решила посмотреть и этот товар. В каждом магазине ее было много, что уже радует. А то помним времена пандемии, тогда дефицитным товаром была именно она. Zewa стала дороже, но не на много, цена во всех магазинах варьируется от 169 до 264 рублей в зависимости от слоев и новинки. В целом так было всегда. В одном из супермаркетов даже была скидка на один из ароматов по 99 рублей. А вот что остается неизменным и никогда не бывает в дефиците, так это Челнинская бумага, которая стоит 20 рублей за один рулон.

Наконец, практически в каждом магазине были проблемы. Действительно необходимо постараться, чтобы найти сахар, с солью дела обстоят пока нормально. Сейчас наблюдается дефицит. В Татарстане ввели ограничение в магазинах на продажу сахара в одни руки, что выполняется везде. Помимо этого также сократили поставки сахарного песка в магазины. Вопрос в том, это сделано было для того, чтобы еще больше не создавали искусственный дефицит, или сахар в республике реально весь скупили?