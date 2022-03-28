Спрос на новостройки в марте в Казани упал на 47% по сравнению в февралем текущего года. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на аналитический обзор "Авито".

Падение спроса на новостройки в Казани отражает общероссийскую тенденцию: так, в большинстве регионов люди вообще перестали думать о покупке квартиры в новостройке. В Екатеринбурге снижение спроса составило 30%, в Ростове-на-Дону - на 27%, в Москве - на 18%.

Вместе с тем отмечается, что цены на новостройки в крупных городах страны повысились в среднем на 8%.