В Нижнекамске вынесли приговор женщине, которая зарезала бывшего мужа и спрятала его тело в погреб. Она созналась в совершенном только две недели спустя.

Трагедия разыгралась в декабре прошлого года. 57-летняя нижнекамка поссорилась со своим бывшим 64-летним мужем во время совместного распития алкоголя. В пылу злобы женщина нанесла бывшему шесть ударов ножом. А потом сбросила труп в погреб.

Но позднее ее замучила совесть, и через две недели женщина призналась в убийстве. Труп из глубокого погреба доставать пришлось сотрудникам МЧС.

Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась. Приговором суда женщина признана виновной и осуждена к 7 года лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.