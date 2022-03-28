Ученые бьют тревогу: переход Европы на американский газ приведет к экологической катастрофе

Сегодня, 27 марта, несколько экологических объединений сделали заявление, что проекты по экспорту газа Америки в Евросоюз могут обернуться настоящей экологической катастрофой, об этом сообщает Рен.тв, ссылаясь на The Guardian.

25 марта стало известно, что США поставит в Европу 15 миллиардов кубов американского сжиженного природного газа (СПГ). Это примерно десятая часть газа, который ЕС получали из России.

Планируется поставка 50 миллиарда кубов в год, все для того, чтобы снизить зависимость от России.

Ученые сейчас активно призывают Европу отказаться вообще от ископаемого топлива и переходить на доступную чистую энергию.

Как отметила Келли Шихан, старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club, чтобы меньше зависеть от геополитической обстановки в мире, необходимо снизить зависимость от ископаемого топлива.

"Продвижение новых объектов по экспорту токсичных веществ — это смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае чрезвычайной климатической ситуации", - заключила Кэссии Сигел, директор Института климатического права Центра биологического разнообразия.

Напомним Владимир Путин 23 марта сообщил о том, что поставка газа будет осуществляться за оплату в рублях.