В Татарстане трасса под Нижнекамском перекрыта из-за перевернувшейся фуры в результате ДТП

Сегодня, 27 марта, в Татарстане произошло ДТП на трассе вблизи завода «Танеко» перевернулся в кювет автоцистерна. Сейчас дорога между селом Иштеряково и Нижнекамском перекрыта.

По предварительным данным, произошло пробитие цистерны, где находилось топливо. Водитель не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Часть топлива разлилась. К месту аварии уже приехал топливозаправщик. В ближайшее время перекачку должны завершить.

Подробности случившегося выясняются, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает НТР24.