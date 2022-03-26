В Омске после разборок с бывшим 23-летней девушке потребовалась срочная операция. В полицию о девушке сообщили медики больницы, в которую ее привезла скорая. У девушки обнаружили тяжелую черепную травму.

Пострадавшая в срочном порядке была прооперирована, так как полученные травмы угрожали ее жизни.

Следователи стали разбираться в обстоятельствах происшествия и выяснили, что девушка пришла на работу к своему сожителю в торговый комплекс. Мужчина трудился там мастером по ремонту цифровой техники и был крайне недоволен тем, что девушка стала выяснять отношения на глазах у клиентов.

Повод для эмоционального разговора у девушки был: несколько дней назад сожитель без объяснения причин упаковал свои вещи и ушел из дома. Девушка собиралась выяснить причины такого поступка. Мужчина оттолкнул ее, и девушка неудачно ударилась, упав на пол.

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Следствие продолжается.