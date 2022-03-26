Подозреваемый в создании экстремистского сообщества доцент КНИТУ-КХТИ Владимир Катнов освобожден из-под стражи. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на адвоката Катнова Руслана Нагиева.

Доценту изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Следствие тем временем продолжает работать.

Задержали доцента в ноябре прошлого года, и Вахитовский суд своим решением отправил его в СИЗО. Обвинили доцента в организации деятельности экстремистской организации. Ему грозит максимум до 10 лет лишения свободы.

Следствие считает, что с сообщниками Катнов организовал в Казани подпольную экстремистскую ячейку объединения "Нурджулар"*. Они просуществовали с зимы 2019-го по осень 2020 года.

* запрещенная на территории РФ организация