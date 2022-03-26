В Казани скончался бывший замминистра внутренних дел по Татарстану Андрей Вазанов, сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Вазанов в течение нескольких дней не выходил на связь с родными, и те забили тревогу. Тело генерал-майора юстиции нашли в его квартире. Сейчас назначены экспертизы для установления причин смерти.

Андрей Юрьевич Вазанов родился в Чувашии в 1962 году, учился в Казанском государственном университете. После окончания вуза служил следователем в ОВД Кировского районного исполкома Казани, затем перешел в следственное управление МВД ТАССР. С 1991 по 1992 год был начальником следственного отделения оперативно-розыскного бюро при МВД ТАССР. В 1999 году возглавил главное следственное управление МВД Татарстана, тогда же назначен заместителем министра. На этой должности прослужил до 2010 года, пока его не освободил на тот момент президент России Дмитрий Медведев.

Прощание с бывшим заместителем министра пройдет в понедельник, 28 марта.