Любителям горячего чая стоит быть осторожнее: такая пищевая привычка может довести до онкодиспансера, поскольку горячий чай "запускает онкопроцессы". С таким заявлением в интервью "Москве-24" выступила врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, сейчас многие люди употребляют горячий чай прямо из чашки, постоянно обжигая слизистую полости рта. Такое обжигание, когда оно становится систематическим, способно стать провоцирующим фактором онкологического заболевания:

"Употребление горячих напитков и еды может привести к атрофии слизистой, нарушению кровообращения и запуску онкопроблем", — сказала Королева.

В связи с этим она посоветовала россиянам пить чай, температура которого не превышает 38 градусов - именно такова внутренняя температура тела человека.