Жители города Коршам в Великобритании пожаловались на парочку очень агрессивных чихуахуа, которые терроризируют всех домашних питомцев в округе, а также всех местных жильцов-людей. О странной истории сообщает Daily Mirror.

Местный совет города получил уже десятки жалоб от жителей, в которых описываются нападения злых собачек чихуахуа. Когда местный полицейский выгуливал полицейскую овчарку, чихуахуа напали на нее. Обалдевшая служебная собака с большим трудом отбилась от двух маленьких, но очень злых животных.

Жители жалуются, что собачки нападают на прохожих, кусают за ноги, они совершенно никого не боятся, и размер противника их вообще не смущает.