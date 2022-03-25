В Казани Приволжский районный суд продлил до 11 мая текущего года арест Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе № 175 в столице Татарстана в мае 2021 года.

Окончательное обвинение Галявиеву предъявлено по четырем статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Экспертиза со второй попытки признала стрелка вменяемым и способным отвечать за содеянное. Вину сам Галявиев признал в полной мере.

11 мая 2021 года Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем и взрывным устройством, напал на учителей и учащихся гимназии в Казани. Он устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство. В результате девять человек погибли, в их числе - семь детей. Всего потерпевшими признаны более 600 человек.