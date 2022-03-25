Российский военный священник, помощник командира бригады по работе с верующими военными протоиерей Олег Артемов погиб во время обстрела села Журавлевка в Белгородской области, в двух километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный).

"Он добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение", - говорится официальном сообщении.

В Журавлевку, расположенную менее чем в двух километрах от украинской границы, с украинской стороны прилетел снаряд, что ранее подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.