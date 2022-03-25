Спикер Госдумы Вячеслав Володин настоятельно порекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, который сегодня, 25 марта, сообщил о смерти Владимира Жириновского, сложить полномочия добровольно. Обращение к члену Совфеда и журналистам он написал в своем Telegram-канале.

"Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", — написал Володин.

Напомним, сегодня Пронюшкин после сообщения Mash заявил федеральным СМИ о смерти Жириновского. После того, как СМИ опубликовали информацию, разразилась буря, и Пронюшкин забрал свои слова назад.

Пронюшкину 34 года, он представляет в Совфеде Владимирскую область. С 2012-го состоит в ЛДПР, с сентября 2016 по 2017 год был заместителем координатора, а позже возглавил муромское отделение ЛДПР.