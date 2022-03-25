В Казани идут активные поиски молодого парня, который пропал 20 марта. Почти пять суток о местонахождении 27-летнего Алмаса Муллагулова ничего не известно. К поискам подключились полиция, добровольцы, волонтеры. В поисковом отряде "Лиза Алерт" назвали примеры молодого человека.

Рост 175 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Пропавший был одет в черную куртку с оранжевыми принтами, а в руках у него была сумка с флагом РФ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о молодом человеке, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52.