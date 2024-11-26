С 25 ноября по 1 декабря в Сбере проходят Дни здоровья – это возможность уделить дополнительное внимание своему здоровью, воспользовавшись специальными акциями на сервисы и продукты индустрии здоровья Сбера.

В офисах банка клиентам доступны:

— умные тонометры по выгодной цене — 3190 рублей вместо 3990 рублей. Умный тонометр автоматически передает данные измерений в мобильное приложение СберЗдоровья. При покупке тонометра клиенты также получат год бесплатного наблюдения кардиологом, который при выявлении отклонений результатов замеров от нормы сразу связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры.

— скидка 15% на онлайн-консультации врачей СберЗдоровья. СберЗдоровье позволяет круглосуточно быть на связи с дежурным терапевтом или педиатром, а также предлагает возможность онлайн-консультаций по записи с врачами 27 специальностей.

При покупке тонометра или оформлении подписки на сервисы СберЗдоровья в отделениях банка клиенты также получат в подарок промокод от СБЕР ЕАПТЕКИ. Клиенты, которые ранее не пользовались подпиской СберПрайм, получат возможность подключить её на 60 дней за 1 рубль — для этого достаточно совершить покупки на сайте или в мобильном приложении в СБЕР ЕАПТЕКЕ с 25 ноября по 25 декабря от 3000 рублей. Промокод придет на почту в течение суток.