В Казани из торговых центров задумали вывезти имуществе магазинов, которые закрылись из-за санкций, а на их место, чтобы не пустовало, позовут новых арендаторов. С такой инициативой выступил городской антикризисный штаб, обращаясь к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Разместить имущество ушедших из-за санкций и спецоперации РФ на Украине магазинов предлагается в пунктах временного хранения. Пока ТЦ не имеют такого права, но в случае законодательного разрешения, получат его.

Метшин заявил, что предложения будут рассмотрены и вынесены на республиканский и федеральный уровень, сообщили в пресс-службе мэрии.