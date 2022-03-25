10 депутатов из Татарстана попали под новые санкции США. Всего на фоне операции РФ на Украине США ввели новый пакет санкций в отношении 328 депутатов Государственной думы и против самой думы как организации. В числе попавших в немилость народных избранников оказались 10 персон из Республики Татарстан:

санкции введены против Ирека Богуславского, Ильи Вольфсона, Руслана Гаджиева, Ильдара Гильмутдинова, Рустама Калимуллина, Альфии Когогиной, Айдара Метшина, Артема Прокофьева, Айрата Фаррахова и Азата Ягафарова.

Пока под санкционное давление США не попали Татьяна Ларионова, Олег Морозов, Марат Нуриев, Максим Топилин и Елена Ямпольская, но это, вероятно, лишь вопрос времени.

Попавшие под санкции не имеют права посещения США, с ними американцы не могут заключать какие-либо сделки, контракты, договоры. Имущество попавших под санкции на территории США (если такое имеется) будет конфисковано, а счета заморожены.