На Урале пьяные матери выставили на холод вечером двух девочек в возрасте 7 и 8 лет. Прохожие в Березовском заметили детей без верхней одежды и обуви у дороги. Девочки замерзли и плакали от страха.

Люди согрели детей, вызвали полицию, за это время девочки рассказали, что вместе с мамами и их подругами собирались в гости, но в такси было слишком много пассажиров и водитель сказал, что не повезет всех. Тогда мамы приняли решение выставить детей из машины на улицу.

Родители бросили девочек на улице Уральской в Березовском. По словам детей, живут они в нескольких километрах от этого места — на Красных Героев.

Девочек доставили в полицию, там с ними работают сотрудники ПДН и психологи.