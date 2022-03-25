Бдительный и очень внимательный житель Казани распознал в старушке, просящей милостыню на пересечении Максимова и Ленинградской, притворщицу. Он снял "ряженую" на видео.

Горожане отметили, что видели эту женщину в разных районах Казани, и при этом многие отмечали, что для бабушки эта дама передвигается уж слишком быстро и ловко. Однако она виртуозно перевоплощается, когда начинает просить деньги - становится немощной, того и гляди, отправится на тот свет.

Автор видео смог разговорить женщину, которая уже поняла, что ее разоблачили. Она рассказала, что ей 54 года, и ее в силу возраста вообще никуда не берут на работу.

По словам горожан, за последние дни количество попрошаек на городских улицах возросло в несколько раз. В полиции просят в случае встречи таких мошенников незамедлительно обращаться в отдел, сообщает «Татарстан-24».