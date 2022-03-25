У владельца ПСО "Казань" Равиля Зиганшина решением суда заберут вертолет Bell за 202 миллиона рублей, а у его зятя Тимура Зайнутдинова - участок земли площадью в 440 тысяч квадратных метров в Зеленодольском районе. Иски удовлетворил Арбитражный суд Татарстана.

Равиль Зиганшин проходит в качестве обвиняемого по факту уклонения от уплаты налогов на 2,66 миллиарда рублей. Также в обвинении упоминается аналогичное преступление, но уже на сумму 1,3 миллиарда рублей. Всего за Зиганшины числится 29 миллионов рублей долгов, а за возглавляемой им компаний - 3 миллиарда.

Отбирать имущество у Зиганшина начали еще в прошлом году.