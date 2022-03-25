Поймать удачу за хвост: Глоба рассказал, кто из знаков Зодиака сможет разбогатеть в апреле

Советский и российский астролог, предсказатель и публицист Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака особенно повезет с финансами в апреле. В целом второй месяц весны будет сложным для всех, говорится в ежемесячном официальном прогнозе астролога, но три знака Зодиака все-таки получат космический шанс на богатство. Как они им воспользуются, вопрос другой. Но шансы точно будут.

Овен

Для Овнов благоприятен весь апрель с финансовой точки зрения, но особенно сильно они ощутят денежное везение, начиная с 10 апреля. Вплоть до конца месяца вам будут предлагаться самые разные шансы - новая работа, повышение по карьерной лестнице, премирование, интересные и выгодные проекты. Только вам решать, за что браться.

Чтобы Овен не потерял финансовое везение, он не должен быть жадным. В апреле он не должен отказывать в финансовой помощи родне и друзьям. Всем, кто обратится, важно постараться посильно помочь, если не деньгами, то чем-то еще.

Дева

Деве стоит настроиться на благоприятные финансовые события. Меркурий в нужном положении, он поможет заработку, даст удачу в лотерее, вам вернут долги, а если вы планировали брать кредит, то отказ маловероятен, если обратиться за ним после 15 апреля.

Деве в финансовом продвижении помогут знакомые и друзья. Не отмахивайтесь от новых предложений и идей, что-то их них будет очень выгодно для вас. Настройте интуицию, прислушайтесь к ней, она подскажет, куда двигаться.

Водолей

Для Водолея наступает отличное время, чтобы поправить брешь в своем бюджете. Крупных расходов в апреле не предвидится, а вот поступления будут, причем, порой даже неожиданные. Вам поступят подарки, премии, может быть выигрыш, отдадут долги, предложат новые варианты подработки.

Глоба советует Водолею начать формировать денежные запасы, не тратить все в ноль: вскоре деньги очень понадобятся.