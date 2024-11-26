Новости России
· 16+ · Служба новостей

Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации

По данным билайн, за последние шесть лет интерн...

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5xmorkG

По данным билайн, за последние шесть лет интернет-трафик в мессенджерах вырос в 39 раз. Пользователи стали смотреть и отправлять больше видео, фото, голосовых сообщений. Также выросло использование и других сервисов.

Благодаря развитию сети и технологий клиенты оператора стали больше общаться с близкими, чаще звонить по видеосвязи, играть онлайн, смотреть видео и узнавать новое. В итоге объем трафика, который ежемесячно использует один клиент билайн, увеличился в 4 раза.

Чтобы комфортно пользоваться интернет-приложениями в условиях постоянно роста трафика, билайн не только прокачивает инфраструктуру, но и совершенствует её с помощью технологий умной сети.

С умной сетью тяжелые файлы отправляются быстрее, а 4G-интернетом можно пользоваться даже во время звонка. Сеть подстраивается под пользователя, чтобы он оставался на связи в самых разных ситуациях.

Какие еще «фишки» использует оператор, чтобы вы скачивали и передавали больше фото и видео? Узнайте, посетив сайт умной сети.

Качество услуг связи может зависеть от особенностей ландшафта, загруженности сети и прочих факторов. Подробнее об условиях оказания услуг оператора и зоне покрытия сети билайн – beeline.ru.

Реклама. ПАО "ВымпелКом"

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Важное в РТ

20 часов назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

принцип действия ловушек от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка

Новости России

3 дня назад

Учителей российских школ научат психологической поддержке детей в борьбе с киберугрозами

маляр по дереву москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

час назад

В Казани задержаны 2 бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году

Новости Татарстана

22 часа назад

19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Казани

6 часов назад

В Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Казани

час назад

В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину

Интересное в Казани

23 часа назад

Лечить нельзя удалять: стоматолог из Казани объяснил, почему так много людей оказываются в кресле имплантолога

Новости Татарстана

2 часа назад

В Тукаевском суде задержали мужчину с травматом

Новости Татарстана

2 часа назад

В 77 лет умер актёр театра «Мастеровые» Николай Плужник
За самовольную замену газового счетчика челнинк...
Новости Татарстана
6 часов назад

За самовольную замену газового счетчика челнинка получила максимальный штраф

Новости Казани

2 часа назад

27 ноября в домах Казани вода может приобрести зеленый цвет

Новости Казани

3 часа назад

Содержание 5 районов Казани обойдется в миллиарды рублей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани закрыли школу-интернат №4 из-за случая кори
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать