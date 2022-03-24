Стальные нервы: названа группа крови, обладатели которой умны и психологически здоровы

Некоторые пьют литий, чтобы повысить активность своего мозга, который влияет на серое вещество. Однако, у некоторых людей этого вещества больше чем у других от рождения, а все благодаря группе крови.

Ученые проанализировали разные группы крови и сопоставили с объемом серого вещества у испытуемых. В итоге узнали, что у обладателей первой группы крови не было когнитивных нарушение или нейродегенерация. Так как у них были большие объемы серого вещества в задней вентральной части мозжечка (зоны, отвечающие за сенсомоторную информацию), а также в височных и лимбические области, включая левый гиппокамп.

Это говорит о высокой нейропротекторной способности носителей. Что в свою очередь указывает на высокий уровень развития нервной системы.