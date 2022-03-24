Неизвестный мужчина устроил стрельбу по окну закрытого "Макдоналдса" в торговом центре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все случилось на улице Менжинского. Полиция начала проводить проверку.

В полиции уточнили, что все случилось сегодня, 24 марта. Есть предположение, что стрелял мужчина из пневматического оружия. Работники ТЦ, обратившиеся в полицию, считают, что этот мужчина был крайне расстроен закрытием ресторана быстрого питания.

О приостановке работы в России из-за ситуации на Украине "Макдоналдс" объявил 8 марта. Часть заведений закрылась уже 14 марта, некоторые из них продолжили работу до остановки производственных процессов.