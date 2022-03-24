Москва приняла решение материально помочь пожилым людям на освобожденных территориях Украины, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы", — указали в ведомстве.

Подчеркивается, что сейчас уже начинают работать пункты выдачи финансовой помощи, безопасность которых обеспечивает Росгвардия.

"Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме", — приводятся слова врио руководителя МЧС Александра Чуприяна.