Российская модель Лидия Пономарева умерла на 27-м году жизни. О смерти модели Playboy рассказал фотограф Сергей Корольков на собственной странице в "ВК".

"К сожалению, не стало Лиды Пономаревой. Надеюсь, ее душа обрела покой. Пусть земля тебе будет пухом", — написал мужчина в посте, прикрепив фотографию девушки. При этом Корольков не уточнил причину смерти модели.

В ряде СМИ появились сообщения, что девушка покончила с собой.

Лидия активно пользовалась социальными сетями, но около недели назад перестала что-либо публиковать.