Иногда достаточно сесть в машину и проораться: Психолог дал совет, как справиться с депрессией

24 марта , отмечается День борьбы с депрессией. С одной стороны, в последнее время это слово стало модным, и многие чуть что, сразу говорят: “У меня депрессия”, даже не понимая, что это на самом деле означает. Но, с другой стороны, иногда она действительно имеет место быть.

Причем, по мнению специалистов, депрессия - это не просто состояние, а серьезное заболевание, которое нужно лечить. Причем она не отнюдь не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Даже врачи уже давно признают, что люди с депрессией могут гораздо тяжелее переносить различные заболевания.

Кроме того, она может быть и их причиной. Так, например, ни для кого не секрет, что сильные переживания могут довести человека до рака. Что уж говорить о том, что в состоянии депрессии человек может не справляться с рабочими задачами или учебой, может испортить отношения с друзьями и близкими людьми. Из-за чего возникает депрессия? И как бороться с этим недугом? Об этом - в материале Prokazan.

ПРИЧИНЫ ДЕПРЕССИИ

Депрессия - это угнетенное, подавленное состояние. Когда человек заторможен (и умственно, и физически), и у него пропадает интерес к внешней жизни. А главная причина депрессии - это подавленная агрессия.

“Депрессия - это болезнь культурных людей, которых склонны излишне контролировать себя и подавляют в себе агрессивные импульсы”, - говорит доктор психологических наук, директор Высшей школы частной психологической практики, психотерапевт реестра профессиональных психотерапевтов Европы Сергей Петрушин.

На фото: Сергей Петрушин. Фото предоставлено Сергеем Петрушиным

Если человек не может выплеснуть агрессию, она направляется у него на самого себя, и развивается депрессия.

“Депрессия бывает после смерти близкого человека, после расставания с любимым человеком - когда с нами происходит что-то, с чем мы не согласны. По этому поводу появляется агрессия, которую мы не выплескиваем наружу, а направляем на себя”, - говорит собеседник издания.

Но иногда депрессия возникает не только по психологическим причинам, отметил Петрушин. Так, например, ее развитие может спровоцировать недостаток в организме тех или иных веществ.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕПРЕССИИ И БОРЬБА С НЕЙ

Психолог дает следующие рекомендации по тому, как уберечься от депрессии и бороться с ней.

- Находить культурные способы проявления агрессии

“Можно, например, хотя бы сесть в машину и в течение 5- 10 минут проораться”, - советует психолог.

Нежелательно сдерживать эмоции, предупреждает Петрушин. Если вас что-то не устраивает, лучше сразу об этом сказать.

- Альтернативные способы выплескивания агрессии

Для этих целей хорошо подойдет любая двигательная активность. Она позволяет выплеснуть накопившуюся агрессию, благодаря чему и защищает человека от депрессии. И может облегчить состояние того, кто уже находится в ней.

Фото: VitaMarg.com

“Есть и творческие способы выплескивания накопившейся агрессии. Это танцы, бокс, арттерапия. Кроме того, агрессия выплескивается при любой двигательной активности. Даже при обычной пешей ходьбе”, - говорит Петрушин.

- Для эффективной борьбы с депрессией, нужно обратиться к специалисту.

“При депрессии нужно идти к психологу или психотерапевту. Потому что это проблема воспитания человека, проблема ценности. Нужна внутренняя перестройка, нужно учиться по-другому реагировать на внешний негатив”, - говорит Петрушин.