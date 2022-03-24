Двое иностранцев в Татарстане обвиняются в применении насилия в отношении стража правопорядка. Следователи считают, что мужчины выпивали в подъезде дома по улице Центральной в поселке совхоза "Мамадышский". Но делали они это довольно громко, а потому местные жители пожаловались в полицию.

На место прибыл местный участковый. Мигранты сначала затеяли с ним словесный конфликт, нецензурно выражались на чистом русском. А потом взяли черенок от лопаты и несколько раз ударили им, а также ногами и руками в разные части тела представителя органов правопорядка.

"Сотруднику полиции были причинены телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья", - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Мигранты своей вины не признают, что не помешало собрать доказательную базу и направить дело в суд.