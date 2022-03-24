В Казани трое парней избили и обстреляли доставщика готовой еды. Сотрудники Росгвардии РТ задержали подозреваемых, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что троица избила курьера на улице Рихарда Зорге. При этом один из агрессоров выстрелил несколько раз из пистолета и ранил потерпевшего в бровь. Пули также попали в витрину банковского учреждения, там сработала сигнализация, и на место оперативно прибыли росгвардейцы.

Нашлись очевидцы, которые назвали приметы нападавших, и через некоторое время задержали двоих из них. Это оказались жители Азино 2002 и 2205 годов рождения.

"У старшего из них стражи правопорядка изъяли предмет, похожий на пистолет. Для дальнейшего разбирательства их передали полицейским. По результатам проведенной экспертизы изъятый предмет оказался пневматическим", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.