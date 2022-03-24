Наблюдательный совет КФУ на очередном заседании предложил на должность ректора вуза взамен арестованного и уволенного Ильшата Гафурова кандидатуру сенатора от Татарстана Ленара Сафина. Информацию подтвердили в пресс-службе КФУ.

"В соответствии с уставом КФУ ректор назначается правительством РФ из кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом КФУ и прошедших аттестацию в установленном порядке. Сегодня члены Наблюдательного совета КФУ рекомендовали на должность ректора КФУ Ленара Ринатовича Сафина", - говорится в официальном сообщении вуза.

Сейчас Сафин - первый зампред Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. В течение 10 лет вплоть до 2020 года был министром транспорта Татарстана. Есть у него и опыт университетского преподавания.