Казанец учинил дебош в суши-баре на улице Декабристов. Заведение действует в жилом доме, и мужчина живет как раз над ним. Соседство с заведением казанца не устраивает. Как сообщили работники бара, мужчину они знают: он не раз устраивал разборки и требовал закрыть заведение.

"Похоже был выпивший, орал, толкал меня, пытался забежать на кухню, а там санитарная зона", - пояснила администратор суши-бара.

Дебошир несколько раз толкнул кассира-девушку, сорвал шары, которые развесили по случаю открытия заведения. Сотрудники бара вызвали полицию, сообщает "Татарстан-24". Дебошир сбежал, но его быстро нашли и задержали.