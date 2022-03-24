Ученики школы № 114 в Казани в своем обеде нашли шевелящихся червей. Об этом сообщают "Казанские ведомости" со ссылкой на родителей школьников.

Дети успели сфотографировать живность на тарелке, чтобы предъявить доказательства.

Руководство учебного заведения отрицает, что такое вообще имело место быть.

"Ничего у нас нет!", — заявил директор.

В департаменте продовольствия и социального питания Казани, являющемся крупнейшим поставщиком питания в сады и школы Татарстана, заявили, что брокколи входит в меню школьных столовых уже шесть лет, но никаких жалоб не было, тем более никто не говорил, что в брокколи найдены черви.