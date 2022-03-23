“Скоро и в кредит продавать не будут”: В магазинах в Казани отменили рассрочку, что делать людям

С конца февраля в связи с геополитическими событиями и санкциями резко поднялись цены на бытовую технику и электронику. На фоне падения рубля люди массово ринулись в магазины, чтобы вложить свои деньги в эти товары. А какова ситуация в торговых сетях бытовой техники сейчас? Продолжают ли цены расти? Сохраняется ли тот ажиотажный спрос на бытовую технику, который мы видели в начале месяца? И что прогнозируют по поводу дальнейшего роста цен экономисты? Об этом - в материале Prokazan.

КАКАЯ СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ В МАГАЗИНАХ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

В популярном магазине электроники и техники корреспонденту издания сказали, что ажиотаж на бытовую технику уже поутих.

“Ажиотаж у нас был в первые дни после повышения курса доллара: в конце февраля - начале марта. Покупали, в основном, крупную бытовую технику: холодильники, стиральные машины”, - рассказал заместитель управляющего магазином Алексей.

Цены на товары с того времени поднялись на 30 - 40 %.

“Цены не на всю технику одинаково повысились: на какую-то - больше, на какую-то - меньше. Больше всего выросла стоимость компьютеров и ноутбуков, крупной бытовой техники (холодильников, телевизоров), смартфонов”, - говорит Алексей.

А на данный момент рост цен в несколько замедлился.

Фото: Prokazan

ЖДАТЬ ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Что же будет со стоимостью товаров в ближайшее время. По мнению экономистов пока трудно спрогнозировать, как будут вести себя цены в дальнейшем.

“Рост цен был обусловлен тремя факторами: геополитическая ситуация, ажиотажный спрос и прекращение поставок импортного оборудования. Дальнейшее поведение цен трудно прогнозировать. Потому что ситуация сейчас все время меняется, - сказал в беседе с Prokazan руководитель центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирек Галямов. - Экономические категории, которые взаимодействуют с точки зрения экономики, - это спрос и предложение. Если повышается спрос, соответственно, предложение становится ограничено, и поднимается цена. Если спрос падает, а предложение остается на том же уровне, в конце концов цена снижается для того, чтобы произошла сделка”.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым

НА ЧТО ЦЕНЫ МОГУТ ПОВЫСИТЬСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Но рост цен - это не единственная опасность, которая подстерегает потребителей электроники и бытовой техники, отметил Галямов. С появлением санкций против России очень остро встает и вопрос о гарантийном обслуживании - ведь комплектующие многих товаров привозятся из-за рубежа.

В конце февраля - начале марта больше всего цены поднялись на среднебюджетные товары, говорит Галямов. Соответственно, при дальнейшем повышении цен именно такие товары больше подорожают.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ РАССРОЧКА?

Теперь для многих важен не только вопрос цен на электронику. Ведь с недавнего времени российские торговые сети перестали предлагать рассрочку на электронику. Экономисты вдобавок к этому прогнозируют еще и прекращение возможности оформления кредита на нее.

“Почему сейчас стали перестали продавать бытовую технику в рассрочку? Потому что нагрузку за нее берет на себя либо сам производитель или ритейлер, либо банк. А ставка рефинансирования Центробанка сейчас составляет 20%. И кредиты предлагают под уровень 40%. Нужно понимать, что такую нагрузку и производитель, и ритейлер нести не может. Я прогнозирую, что скоро перестанут и продавать в кредит”, - высказался собеседник издания.