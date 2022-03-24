Они это заслужили: Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые станут главными счастливчиками апреля

В ежемесячном прогнозе на апрель 2022 года советский и российский астролог Павел Глоба уделил внимание трем знакам Зодиака, которые станут главными счастливчиками второго весеннего месяца.

В целом апрель будет довольно сложным для всех, потрясения, изменения коснутся каждого. Но три знака смогут выйти из всех проблем победителями.

Лев

У Львов с наступлением апреля наступит светлая полоса, которая придет на смену затянувшейся апатии. Если существует возможность поехать куда-то, пусть даже в командировку, если уж не в путешествие, Глоба советует обязательно использовать этот шанс.

Дело в том, что знакомства, которые Лев может завязать в поездке, станут крайне полезными для него и помогут изменить жизнь в лучшую сторону. Глоба советует Львам больше не бояться неудач и промахов: все сложные ситуации в апреле будут решаться сами собой.

Скорпион

Скорпионам в апреле вернут долги, могут побаловать их премиями, бонусами и подарками. С финансами будет все отлично, если, конечно, представитель знака не будет шиковать и тратить деньги впустую.

Если бережно относиться к финансам, то не будет семейных разногласий, в личной жизни у Скорпионов воцарится мир и лад.

Рыбы

Рыбам пора выбираться из зимней спячки, считает Павел Глоба. Можно делать ремонт дома, проводить генеральные уборки, выходить в люди и заводить новые знакомства. Все, что касается активизации жизни Рыб, доставит им удовольствие и поможет достичь успехов.

С финансами и личной жизнью все будет стабильно, также в апреле у Рыб может исполниться давняя мечта.