В Красноярском крае пьяный отец избил своего двухмесячного ребенка до состояния комы. В Следкоме по региону заявили, что малыш выжил только чудом: он получил закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, ушиб легкого.

Кроха в стабильном тяжелом состоянии находится в больнице, его ввели в искусственную кому.

Пока следователи так и не поняли, как и чем бил 41-летний папаша свое чадо. Мать ребенка была в магазине, и происходящего не видела. А когда вернулась, то увидела, что муж сильно пьян, агрессивен, а малыш лежит в кроватке. Супруг попытался покончить с собой.

Семья, по данным правоохранителей, состояла на учете как неблагополучная из-за сильно пьющего главы семейства.