Рождены быть гениальными: Названа группа крови, обладательницы которой рожают самых умных детей

Говорят, что гениями не рождаются, гениями становятся. А вот и не совсем! Как оказалось, на умственные способности потомства влияет не только генетика, но и группа крови.

Ученые выяснили, что дети именно обладателей первой группы крови рождаются уже умными созданиями. Такая гениальность не удивительна. Ведь родители и сами обладают творческим мышлением и острым умом, такие качества и наследуют их дети.

Помимо этого дети с раннего возраста успешны в развитии и учебе. О таких детях часто говорят: "Да, они схватывают все на лету". Дети родителей с первой группой крови легко усваивают информацию, впитывают все, как губка. Им легко ориентироваться в разных сферах деятельности, поэтому чаще всего у них не возникает проблем ни с одним предметом. Они могут стать как ученым и юристом, так и артистом. Везде будет получаться.