В Татарстане двое детей попали в реанимацию ДРКБ с тяжелыми ожогами кипятком

В Татарстане в реанимации Детской Республиканской клинической больницы сейчас находятся двое детей с тяжелыми ожогами кипятком, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Известно, что одному малышу - 1 год и 3 месяца, второму - 2 года. Об получили тяжелые ожоги в 40% и 35% площади тела.

Два случая являются отдельными, между собой происшествия не связаны. Один ребенок опрокинул на себя емкость с кипятком, а второй при посещении бани сел в таз с горячей водой.

"Обращаясь к родителям, хотелось бы сказать, чтобы они осознавали свою ответственность за своих дорогих подопечных. Соблюдение элементарных правил безопасности уберегло бы их от многих травм и неприятностей", – отметил заведующий хирургическим отделением №2 ДРКБ Нияз Амерханов, которого цитирует "Татар-Информ".

Доктор отметил, что родители обязаны создать детям безопасную среду обитания.