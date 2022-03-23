Банк «Открытие»: рынок жилой недвижимости начинает адаптироваться к новым условиям

22 марта в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ состоялся круглый стол, организованный РБК Татарстан и собравший крупнейших игроков рынка недвижимости, представителей власти Татарстана, а также банки. На мероприятии выступил управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин – он рассказал о состоянии рынка жилой недвижимости и строительного бизнеса.

Российский строительный бизнес вынужден адаптироваться к новой реальности. Так, в конце февраля – начале марта каждый застройщик выбрал собственную тактику и стратегию взаимодействия с клиентами: одни повышали цены, другие, напротив, снижали, третьи предпочли заморозить установленные тарифы. В конечном итоге в марте средняя цена на первичном рынке жилья изменилась несильно. Сдерживанию цен способствовало преобладание в выдачах ранее одобренных ипотечных кредитов и льготной ипотеки. Стоимость жилья на вторичном рынке выросла заметнее, но этот рост также нельзя назвать сильным. Таким образом, сценарий 2014 года с резким ростом цен на жилье не реализовался.

«В настоящее время участники рынка фокусируются на сохранении текущих объектов строительства. Также застройщиками прорабатываются новые проекты», – сообщил Енин.

Пока же и строительство, и спрос на недвижимость сдерживаются высокой ключевой ставкой. Тем не менее, уверен эксперт, рост рынка продолжится после старта новых программ государственной поддержки.

В настоящее время определенные меры поддержки уже приняты. В частности, был упрощен доступ к земельным участкам, реализованы более либеральные изменения в законодательстве. Среди анонсированных мер поддержки можно выделить ужесточение контроля цен на стройматериалы и сохранение всех начатых строек федерального масштаба. Также анонсировано сохранение финансирования строительства на заложенном ранее уровне.

При этом в бюджете 2022 года на национальные проекты по развитию городской среды и жилья было выделено 175,8 млрд рублей, а на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» зарезервировано 300,8 млрд рублей.

Как подчеркнул Константин Енин, появления новых проектов можно ожидать после старта анонсированных мер поддержки.

«В краткосрочной перспективе после старта программ субсидирования на рынке возобновится выход новых проектов. Ожидаемая господдержка и компетенции застройщиков позволят избежать остановки строек и появления обманутых дольщиков. На изменение цен повлияет государственная поддержка и адаптация экономики России к новым условиям», – заключил эксперт.

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