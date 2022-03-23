В Набережных Челнах медицинская сестра напала с ножом на своего родного брата, но потом одумалась и сама оказала ему первую медицинскую помощь. Дело рассмотрел городской суд.

В суде было установлено, что родственники поссорились, женщина схватила кухонный нож и ударила им в шею мужчину, который в это время лежал на диване в нетрезвом виде.

Потом медсестра одумалась, оказала необходимую помощь, у нее большой стаж работы - более 23 лет.

Вину женщина признала, пояснив, что убивать брата она не хотела. Брат сказал, что претензий к сестре не имеет, он ее простил. Мужчина попросил прекратить уголовное дело в отношении родственницы.