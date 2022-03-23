Украинские военные начали предпринимать попытки покинуть окруженный Мариуполь, затерявшись в потоке мирных жителей. Они даже переодеваются в женщин, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира батальона ДНР Олега Кокарева.

"Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде", - сказал офицер.

По словам Кокарева, один из последних нацистов был поймал в женском платье, туфлях на каблуке и женской шубе. Он клялся, что является мирным жителем, но не смог внятно пояснить, почему он в женской одежде и обуви. Да и местные жители его не опознали как своего.