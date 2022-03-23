Россия может применить ядерное оружие, но только в том случае, если для страны возникнет реальная угроза. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, давая интервью американскому каналу CNN.

"У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет",— заявил Песков.

Решением президента Путина силы стратегического сдерживания, в которые входит и ядерное оружие, приведены в режим особой готовности с 28 февраля 2022 года.