В Казани недалеко от Колхозного рынка заметили странный автомобиль, полностью обклеенный женскими гигиеническими прокладками, сообщает "Татарстан-24".

Код региона странной машины - 138. Это значит, что в Казань машина прибыла из Иркутской области. Кузов "украшен" прокладками, на бампере - маска, а в салоне вместо освежителя воздуха красуется висящий презерватив.

Кто и для чего так поступил с автомобилем, не сообщается, но есть две версии - либо это чья-то месть, либо хитрый маркетинговый ход для привлечения внимания.