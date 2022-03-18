Один из жителей Мариуполя рассказал, как делался фейк о якобы российском ударе по родильному дому горбольницы № 3. Как сообщает РИА "Новости", мужчина был свидетелем подготовки к схемкам. По его словам, обычно отделение полно рожениц, но тем утром всех женщин и медиков эвакуировали в срочном порядке. Потом был удар с воздуха и уже буквально через несколько минут на месте были операторы, активно снимающие последствия.

"Явно, что срежиссированное, постановочное видео, однозначно. Это говорят все очевидцы, которые видели. Так не бывает, чтобы журналисты сидели за углом или пили кофе, сидя в кофейне, тут прилетела ракета, и они раз - и срочно появились", - добавил мужчина. "Какую-то роженицу снимали. Как она там оказалась, каким чудом? Потому что всех их заранее перевели", - сказал он.

После того, как Россию обвинили в авиаударе по роддому, Министерство обороны РФ заявило, что по больнице бил нацбат "Азов" (запрещен в России).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал.